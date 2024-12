Während die Wall Street nach den gestrigen Daten zur US-Inflation explodiert, ist Deutschland dabei, zu implodieren! Der Gegensatz könnte kaum krasser sein: in Deutschland wollen knapp 40% der Firmen nächstes Jahr Mitarbeiter entlassen, in den USA herrscht nach dem Sieg von Trump bei vielen Konsumenten und Firmen absolute Euphorie. Das gilt auch für die Wall Street (Trump wird heute die Eröffnungsglocke läuten): es sind die großen Tech-Werte, die steigen - während gleichzeitig trotz neuer Allzeithochs bei den Indizes den achten Tag in Folge mehr US-Aktien gefallen als gestiegen sind! Eine weitere Zinssenkung der Fed nächste Woche trotz weiter hoher Inflation gilt als sicher, heute kommen die US-Erzeugerpreise. Die Dinge sind so extrem, dass früher oder später eine heftige Enladung kommen wird..

Das Video "Trump, Inflation: Wall Street explodiert, Deutschland implodiert!" sehen Sie hier..

Hinweis aus Video:

Interview mit Markus Fugmann und Markus Miller zu Trump und den Entwicklungen auf dem Krypto-Markt: hier anmelden