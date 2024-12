US-Inflation wie erwartet – Gold profitiert

Die Inflation in den USA ist erneut gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im November um +2,7 % zum Vorjahr zu, nach +2,6 % im Oktober und +2,4 % im September.

Damit entfernt sich die Teuerung weiter vom Ziel der US-Notenbank (Fed), welches bei 2 % liegt. Zugleich verharrte die Kernrate den dritten Monat in Folge bei +3,3 % und somit ebenfalls fernab vom Fed-Ziel.

Wie erwartet

Die Marktteilnehmer hatten allerdings mit dieser Entwicklung gerechnet. Und daher herrschte an den Börsen gestern Erleichterung darüber, dass die Prognosen exakt getroffen wurden, auch was die Veränderungen gegenüber dem Vormonat angeht (+0,3 %). Die Aktienkurse machten einen Satz nach oben, vor allem wieder die zinssensiblen Technologieaktien.

Der Nasdaq 100 konnte dadurch seinen kurzfristigen Aufwärtstrend fortsetzen (grün im folgenden Chart). Interessant ist dabei: Der Index hatte zuvor von der oberen Trendkanallinie zur unteren zurückgesetzt – passend zur Chartanalyse vom 4. Dezember (siehe „Dow Jones und Nasdaq 100 an oberen Trendkanallinien“).

Nach diesem kurzen Rücksetzer wurde allerdings nun sogar schon wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Dadurch hat die aktuelle Aufwärtsbewegung jetzt ein größeres Ausmaß (+7,06 %) als die „Trump-Rally“ von Anfang November (+6,83 %). Wahnsinn!

Zinssenkungserwartungen gestiegen

Jedenfalls dürften auch für die Fed die aktuellen Preisdaten trotz der Zielentfernung kein Problem darstellen. Sie wird am Mittwoch kommender Woche höchstwahrscheinlich erneut eine Zinssenkung beschließen. Denn der Leitzins liegt derzeit mit einer Spanne von 4,50 % bis 4,75 % noch deutlich oberhalb der Inflation. Dadurch wirkt die Geldpolitik auch nach einem weiteren Zinsschritt nach unten noch ausreichend restriktiv, um gegen die hohe Inflation zu wirken.

Das sehen auch die Anleger an den Terminmärkten so. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed ihren Leitzins erneut um 25 Basispunkte senken wird, nach den Inflationsdaten auf 95 %, nachdem es am vergangenen Freitag 85 % waren (siehe „Das gilt es beim Trading auf den Ölpreis zu achten“).



(Quelle: CME Group)

Höhere Inflation, sinkende Zinsen – Gold profitiert

Diese Entwicklung kommt offensichtlich dem Goldpreis entgegen. Denn er konnte aus einer kurzfristigen Seitwärtskonsolidierung (gelbes Rechteck im folgenden Chart) nach oben ausbrechen und eine Abwärtslinie (rot) überwinden.

