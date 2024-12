Bei 'verlässlicherer Wirtschaftspolitik' mehr Wachstum

Deutschlands Industrie hat an Wettbewerbsfähigkeit verloren

Zuletzt habe sich der deutsche Export immer mehr von der weltwirtschaftlichen Entwicklung entkoppelt - die Industrie habe spürbar an Wettbewerbsfähigkeit verloren. "Entscheidend wird sein, ob die exportorientierte deutsche Wirtschaft wieder vom Wachstum in anderen Ländern profitieren kann", sagt Wollmershäuser. Das Ifo-Institut prognostiziert 2025 und 2026 jeweils 1,2 Prozent Wachstum im Euroraum, 2,5 Prozent in den USA und gut 4 Prozent in China.

Im pessimistischeren Szenario gibt es eine schleichende Deindustrialisierung. Industrieunternehmen verlagern Produktion und Investitionen ins Ausland. Aufgrund des Strukturwandels weg von der Industrie hin zu mehr Dienstleistungen bleibt das Produktivitätswachstum schwach, mit einem zeitweisen Anstieg der Arbeitslosigkeit ist zu rechnen. Leichte Wachstumsimpulse gehen von einer langsamen Erholung des privaten Konsums und der Baukonjunktur aus.

Konjunkturell belaste die schlechte Auftragslage, sagt Wollmershäuser. Mittlerweile aber sei die Kaufkraft zurückgekehrt. Die Inflation dürfte nächstes Jahr auf 2,3 Prozent und 2026 auf 2,0 Prozent zurückgehen./rol/DP/mis