Zahlen reißen nicht vom Hocker: Schott Pharma punktet mit Dividendenerhöhung

Das EBITDA soll hingegen auf dem Vorjahresniveau verharren. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Aktie am Donnerstag nicht anspringt.

Ampullen, Fläschchen und Spritzen: Als Schaufelhersteller für den Pharma-Boom laufen die Geschäfte für den MDAX-Neuling Schott Pharma derzeit prächtig. Im Geschäftsjahr 2023/24 steigerte Schott Pharma seinen Umsatz um 7 Prozent auf 957 Millionen Euro – währungsbereinigt lag das Plus sogar bei 12 Prozent.

Besonders margenstarke Produkte trugen maßgeblich zum Erfolg bei und machten inzwischen 55 Prozent des Umsatzes aus, ein Zuwachs von sieben Prozentpunkten. Für 2025 plant das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, mit einer stabilen Ebitda-Marge von rund 27,8 Prozent.

Schott Pharma ist in zwei Segmente unterteilt: Drug Containment Solutions, das Standardprodukte wie Ampullen und Fläschchen umfasst, und das wachstumsstarke Geschäftsfeld High Value Solutions (HVS) mit Glas- und Polymerspritzen. Mittelfristig sollen über 60 Prozent des Umsatzes aus diesem margenstarken Bereich stammen. Bereits im vergangenen Jahr wuchs das operative Ergebnis um 8 Prozent auf 258 Millionen Euro.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 schlägt der Vorstand eine Dividende von 16 Cent je Aktie vor, gegenüber 15 Cent im Vorjahr. Analysten hatten mit dieser Erhöhung gerechnet. Die Hauptversammlung ist für den 4. Februar 2025 angesetzt. Nach seinem Börsengang im September 2023 beschäftigt Schott Pharma mittlerweile rund 4.700 Mitarbeiter und betreibt 16 Produktionsstätten weltweit.

Der Markt für injizierbare Medikamente biete weiterhin großes Potenzial, erklärten CEO Andreas Reisse und CFO Almuth Steinkühler in einem Aktionärsbrief. Trotz großer Wachstumsaussichten läuft es für die Aktie in diesem Jahr noch nicht rund. Seit Jahresanfang haben die Papiere 20 Prozent an Wert verloren. Die Aktie notiert aktuell knapp unter ihrem Ausgabepreis von 27 Euro.

Die Zahlen von Schott Pharma sind am Donnerstag auch Thema bei Markus Weingran in der walstreetONLINE Börsenlounge. Jetzt reinschauen!

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 25,98EUR auf Tradegate (12. Dezember 2024, 13:20 Uhr) gehandelt.