Tesla nach Rekord gefragt - Musk-Vermögen 450 Milliarden Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla haben am Donnerstag nach dem am tags zuvor erreichten Rekordhoch vorbörslich weiter zugelegt. Der Kurs des Papiers gewann am Vormittag im Vergleich zum Schlusskurs vom Mittwoch rund ein halbes Prozent auf 427 Dollar. Am Mittwoch war der Kurs um fast sechs Prozent auf 424,77 Dollar gestiegen und schloss damit nur knapp unter dem kurz davor erreichten Rekordhoch von 424,88 Dollar. Tesla setzte damit die Rally seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten fort.

Seit der US-Wahl am 5. November legte der Börsenwert um rund drei Viertel auf inzwischen fast 1,4 Billionen Dollar zu. Zum Vergleich: Der US-Technologieindex Nasdaq 100 stieg in der Zeit um knapp acht Prozent.