Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen Die Eurozone zeigt weiterhin Konjunkturschwäche, wie der Sentix-Konjunkturindikator bestätigt, der den tiefsten Stand seit November 2023 erreichte. Eine Rezession wird zunehmend wahrscheinlicher, vor allem durch die schwache Lage in Deutschland und die politische Situation in Frankreich. Vor dem Zinsentscheid der Fed in der kommenden Woche blickten Anleger gespannt auf die US-Inflationsdaten, diese gelten als wichtiger Indikator für die Dollar-Währungshüter. Demnach stieg die Teuerungsrate in den USA im November von 2,6 auf 2,7 %. Bereits diesen Donnerstag trifft sich die EZB zu ihrer letzten Sitzung in 2024. Marktbeobachter gehen von einer Leitzinssenkung um 0,25 % aus. Der Euro-Bund-Future steigt gegenüber der Vorwoche um einen Prozentpunkt auf 135,6 Punkte. Die Renditen der 10- und 30-jährigen Bundesanleihen bleiben dagegen nahezu unverändert bei 2,15 % bzw. 2,4 %.

Anlegertrends

McDonald's begibt CHF-Anleihe

Der Fast-Food-Gigant McDonald's emittiert eine Anleihe (WKN A3L6AV) im Volumen von 250 Millionen Schweizer Franken. Der jährliche Kupon beträgt 1,3 % und wird ab dem 26.11.2025 ausgezahlt. Die Fälligkeit ist für den 26.11.2032 angesetzt. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen einsteigen, welche auch die kleinste handelbare Einheit darstellt. S&P vergibt ein BBB+ Rating.