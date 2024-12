Jede zweite Person wechselbereit - Bewerbungsprozesse oft frustrierend

Berlin / New York (ots) -



- Ghosting bleibt ein Problem im Bewerbungsprozess: 69 Prozent der Befragten

haben schon einmal einen plötzlichen Kontaktabbruch erlebt.

- Diskriminierende Erfahrungen bei der Jobsuche haben bereits 71 Prozent der

Befragten gemacht.

- Ageism, also Altersdiskriminierung, ist eine der häufigsten Formen der

Benachteiligung im Bewerbungsprozess.



Greenhouse, einer der führenden Anbieter von Recruiting-Software, hat seinen

Trendreport Jobsuche 2024 veröffentlicht, der aktuelle Trends und

Herausforderungen im Bewerbungsprozess beleuchtet. Die Ergebnisse zeichnen ein

herausforderndes Bild des Arbeitsmarktes in Großbritannien, Deutschland und den

USA: Trotz hoher Wechselbereitschaft und Optimismus kämpfen Bewerber:innen in

allen Ländern mit diskriminierenden Praktiken, unzuverlässigen

Einstellungsprozessen und dem wachsenden Einfluss von KI im Recruiting.





