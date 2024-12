Schnellecke Real Estate und ENVIRIA vereinbaren Solarpartnerschaft mit erstem Projekt in Sassenburg

Frankfurt am Main (ots) - Die Schnellecke Real Estate GmbH, der

Immobilienspezialist des weltweit agierenden Logistikunternehmens Schnellecke

Logistics, und das Solar-Startup ENVIRIA vereinbaren eine Partnerschaft, um

Logistikimmobilien einen einfachen Umstieg auf Solarstrom zu ermöglichen. Die

Unternehmen werden bei der Realisierung von Photovoltaik-Anlagen eng

zusammenarbeiten. Als erstes Projekt errichten die Partner eine

Photovoltaikanlage auf der über 12.000 Quadratmeter großen Dachfläche des

Schnellecke Logistikzentrums in Sassenburg. Mit einer installierten Leistung von

1597,77 Kilowatt-Peak (kWp) sollen jährlich fast 1,5 Millionen Kilowattstunden

(kWh) grüner Strom produziert werden, was jährlichen CO2-Einsparungen von rund

650 Tonnen entspricht. Der Netzanschluss ist für Dezember 2024 geplant.



Innovative Dachnutzung für nachhaltige Energie





