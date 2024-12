Dstny ernennt Vladan Petrovic zum Group Chief People Experience Officer

Brüssel (ots/PRNewswire) - Dstny, das belgische Technologieunternehmen, das sich

zu einem europäischen Innovator und Entwickler von cloudbasierten

Geschäftskommunikationslösungen entwickelt hat, hat Vladan Petrovic zum Chief

People Experience Officer der Dstny Group ernannt. Petrovic bringt über 20 Jahre

Erfahrung im Management von Geschäfts- und HR-Transformationen in verschiedenen

internationalen Branchen mit. In seiner neuen Rolle wird er Teil des

Führungsteams sein und mit diesem zusammenarbeiten, um die vielfältige, offene,

und integrative Unternehmenskultur von Dstny weiter zu verbessern und eine

robuste Organisationsstruktur aufzubauen, um zukünftiges Wachstum zu

unterstützen.



Vladan Petrovic hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und

Volkswirtschaftslehre von der Universität Belgrad. Er verfügt über umfangreiche

Erfahrungen in den Bereichen strategisches Personalwesen und

Unternehmensumwandlung und hat für Unternehmen in den Bereichen FMCG, Banken,

Big 4 Consulting und im Technologiesektor gearbeitet. Seit 2018 leitete er den

Bereich Global HR Operations bei einem führenden IT-Beratungsunternehmen, wo er

die Personalabteilung erfolgreich durch Fusionen und Übernahmen führte und dem

Unternehmen half, sich zu einem leistungsstarken globalen Marktführer zu

entwickeln.





"Neue Technologien verändern alles - von täglichen Routinen bis hin zu globalenHerausforderungen - und das ist genau das, was meine Leidenschaft fürTechnologie und Innovation antreibt. Ich glaube fest an das Potenzial vonTechnologie, unser aller Leben zu bereichern, und deshalb freue ich mich, derinnovativen und schnell wachsenden Dstny Group beizutreten. Ich werde michdarauf konzentrieren, die authentische, auf den Menschen ausgerichtete Kulturvon Dstny weiter zu stärken und unsere internationale Präsenz auszubauen. Dstnyhat eine sehr integrative Kultur mit einem People-First -Führungsansatz. Dieserist eine wesentliche Voraussetzung für Erfolg und wird es uns ermöglichen,weltweit erfolgreich zu sein", erklärt Petrovic ."Um das ehrgeizige Wachstum von Dstny zu unterstützen, werden wir einLeadership-Programm starten, um die Teams mit den Fähigkeiten und Werkzeugenauszustatten, die sie benötigen, um zukünftige Herausforderungen zu meistern.Durch unsere Centers of Excellence werden wir Fachwissen in den BereichenFührung, Kultur, und Transformation an unsere globalen Teams weitergeben und sosicherstellen, dass wir eine solide Grundlage für nachhaltigen Erfolg schaffen",sagt er abschließend.Daan De Wever, CEO der Dstny Gruppe, kommentiert : "Wir freuen uns sehr, VladanPetrovic in der Dstny-Gruppe willkommen zu heißen. Unter seiner Führung sind wirzuversichtlich, dass wir Dstny als ein Unternehmen weiterentwickeln können, beidem der Mensch im Mittelpunkt steht und bei dem Innovation und eine starkeFührung Hand in Hand gehen, um unser weiteres Wachstum zu unterstützen."Informationen zu DstnyDstny ist ein führender europäischer Anbieter von cloudbasierterUnternehmenskommunikation, die sowohl direkt an Unternehmen als auch überPartner und Dienstanbieter geliefert wird. Das Unternehmen hat sich zum Zielgesetzt, das tägliche Leben seiner mehr als 3,5 Mio. Nutzer zu vereinfachen:Seine interaktiven Tools für die Geschäftskommunikation werden als Servicebereitgestellt und verbinden Mitarbeiter und Kunden über alle möglichenKommunikationskanäle (Sprache, Video, Chat und andere).Die Tools von Dstny sind mobilitätsorientiert, lokal anpassbar,benutzerfreundlich und leicht zu integrieren. Durch die Kombination voninnovativer Technologie mit engen Beziehungen zu Partnern und Dienstleisternsowie starken lokalen Teams kann Dstny die bestmögliche Benutzererfahrung bietenund die neuesten Anwendungen für Unternehmen in ganz Europa zugänglich machen.Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt mehr als 1.000Mitarbeitende in sieben europäischen Ländern (Belgien, Niederlande, Frankreich,Deutschland, Schweden, Dänemark, Großbritannien). Weitere Informationen:https://www.dstny.com/ .