Innovationswettbewerb der Bundesregierung für Wallets für digitale Identitäten geht mit Lissi GmbH in die finale Phase (FOTO)

Berlin (ots) - Die Lissi GmbH hat sich für die Endrunde des Wettbewerbs für

EUDI-Wallet Prototypen der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND)

qualifiziert. Der Wettbewerb fördert innovative Lösungen zur Umsetzung der

europäischen eIDAS 2.0-Verordnung.



"Wir sind stolz, erneut die Jury überzeugt zu haben und Teil eines so

renommierten Programms zu sein. Unser Dank gilt dem Bundesministerium des Innern

und für Heimat und SPRIND für die professionelle und transparente Gestaltung des

Wettbewerbs und des Konsultationsprozesses. Die internationale Aufmerksamkeit

für den deutschen Ansatz unterstreicht dessen Vorbildcharakter in Europa", so

Helge Michael, Mitgründer und Geschäftsführer von Lissi.





