Wall-Street-Optimist Tom Lee warnt vor scharfer Korrektur

Tom Lee, Direktor bei Fundstrat und bekannter Optimist an der Wall Street, prognostiziert weiterhin einen Anstieg des S&P 500, allerdings deutlich moderater als in den Boomjahren 2023 und 2024. Lee hat zwei Kursziele für den S&P 500 veröffentlicht: Ein Ziel von 7.000 Punkten für die Jahresmitte und ein Ziel von 6.600 Punkten für das Jahresende.

"Wir erwarten, dass die Aktienmärkte in der ersten Jahreshälfte zulegen könnten, bevor ein Großteil der Gewinne in der zweiten Jahreshälfte durch eine Korrektur wieder verloren geht", erklärte Lee in seinem Jahresausblick. Er rechnet insgesamt mit einem Jahresanstieg, was leicht über dem durchschnittlichen Wall-Street-Ziel von 6.539 Punkten für 2025 liegt.