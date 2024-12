Schott Pharma auf Berg- und Talfahrt nach Zahlen und Ausblick

(neu: Kurs, Analysten und Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schott Pharma sind am Donnerstag nach Jahreszahlen und einem Ausblick auf Berg- und Talfahrt gegangen. Auf deutliche Gewinne zum Handelsstart sackten die Papiere des Pharma-Spezialverpackungsherstellers auf ein Rekordtief, bevor es wieder deutlich aufwärts ging. Die Zahlen und Ziele waren laut Händlern durchwachsen ausgefallen und lieferten trotz deutlicher Kursverluste der Aktie im Jahresverlauf keine klaren Impulse.

Am späteren Vormittag gewannen die Papiere 3,4 Prozent auf 26,88 Euro und setzten sich so an die Spitze im MDax . Zuvor waren sie zeitweise bei 25,50 Euro auf den tiefsten Stand ihrer noch recht jungen Börsengeschichte gerutscht. Der Gerresheimer -Konkurrent war im September 2023 mit zum Ausgabepreis von 27 Euro aufs Parkett gegangen. Seither ging es für die Aktien überwiegend abwärts. Gerresheimer reagierten unterdessen kaum auf den Bericht von Schott. Sie gaben zuletzt um 0,4 Prozent auf 76,10 Euro nach.