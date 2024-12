Buchungseingänge auf Rekordniveau

Ich habe mir die letzten Seiten von heute einmal durchgelesen.Typisches Kleinanlegerforum und gut für Psychologiekurse....Ich habe den Eindruck, das es immer weniger Anleger gibt, die längerfristig in eine Aktie investieren.Jeder eintägige Kursrückgang wird " bemotzt " - jede kurzfristige Kurssteigerung überschwänglich gefeiert, möglichst mit Glaskugelprognosen.Richtig fundiertes Wissen scheinen weniger als 50 % hier zu haben.Vielen Dank aber an diejenigen, die hier - sachlich begründet - ihre Beiträge abliefern. 👍Für mich sind die Zahlen absolut solide bis gut und der Weg ist das Ziel.TUI wird weiter Schulden reduzieren und ist auf einem guten Weg, wieder ein attraktiver Dividendenzahler zu werden.Natürlich nur, wenn die vielen dummen Menschen auf diesem Planeten sich nicht weiter umbringen.Machtstreben, Gier usw. .... sind für mich die einzigen Faktoren, die eine TUI aufhalten können ( o.k. schlechtes Management auch).Denn die Menschen wollen und brauchen Urlaub....Sorry für den wenig fundierten Beitrag von mir.running