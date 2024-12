RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11600 Pence belassen. Der Verkauf eines Anteils an Euroclaer sei keine Überraschung, aber zu begrüßen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Verkauf sei zu einem deutlichen Aufschlag zum bilanzierten Wert erfolgt. Die Pläne des Börsenbetreibers für Kapitalausschüttungen im kommenden Jahr würden dadurch untermauert./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 03:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 03:36 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 139EUR auf Tradegate (12. Dezember 2024, 11:03 Uhr) gehandelt.