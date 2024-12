RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Die sich aufhellende US-Konjunktur unterstütze die Aktien von Luxusgüter- und Sportartikelherstellern, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf 2025. Jüngste Daten stärkten sein Vertrauen in eine Umsatzstabilisierung ab dem laufenden Quartal. Im Luxusgüterbereich bevorzugt er LVMH, Burberry und Watches of Switzerland, im Sportartikelsektor Adidas. Für LVMH sprächen die Diversifizierung des Unternehmens, Skalenvorteile und der Status als Leithammel der Branche. Der von Dadhania ebenfalls präferierte Luxuswagenbauer Ferrari sollte nach seiner Einschätzung von defensiven Umsätzen profitieren./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 20:19 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 431,7EUR auf Tradegate (12. Dezember 2024, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 470

Kursziel alt: 470

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m