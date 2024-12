DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ADOBE SYSTEMS INC auf 'Positiv'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adobe von 650 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Positive Aspekte seien in der Botschaft zum vierten Quartal hinter einem Ausblick unterhalb der Markterwartungen verborgen geblieben, schrieb Analyst Brad Zelnick in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er geht davon aus, dass der Softwarespezialist im Jahresverlauf Fahrt aufnimmt. Zudem stehe das Wachstum auf breiteren Beinen. Adobe sei einer der wenigen in der Branche, der mit Lösungen für generative KI bereits erfolgreich Geld verdiene./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 04:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,19 % und einem Kurs von 470,4EUR auf Tradegate (12. Dezember 2024, 11:53 Uhr) gehandelt.





