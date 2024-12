Bedeutende Erhöhung der Mineralressource bei Ertelien

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Ertelien gemäß JORC-Richtlinien abgeschlossen; zeigt eine Gesamtmineralressource von 40 Mio. Tonnen, einschließlich 22 Mio. Tonnen angezeigter und 18 Mio. Tonnen abgeleiteter Ressourcen, was das Potenzial als strategische Quelle für nachhaltige Batteriemetalle in Europa unterstreicht.

Highlights:

Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) wurde in Übereinstimmung mit den JORC-Richtlinien abgeschlossen. Das Update basiert auf Kunikos umfangreicher Arbeit im Jahr 2024, einschließlich der Durchführung von fast 4.000 Metern Diamantbohrungen und der Probenahme von historischem Bohrkernmaterial aus der Ertelien-Intrusion, und enthält nun einen signifikanten Anteil in der Kategorie der Angezeigten Ressourcen.

Die Gesamt-Mineralressource beträgt 40 Mio. Tonnen @ 0,25% Nickeläquivalent (NiEq) mit 2240 Mio. Tonnen an angezeigten Ressourcen @ 0,26% und 18 40 Mio. Tonnen an abgeleiteten Ressourcen @ 0,25% NiEq, was eine wesentliche Steigerung in Tonnen und enthaltenem Metall im Vergleich zur vorherigen geschätzten abgeleiteten Mineralienressource darstellt (Verweis: ASX-Mitteilung vom 08. April ‘24).

Die MRE untermauert das Vorhandensein erheblicher oberflächennaher Nickel-, Kupfer- und Kobaltressourcen sowohl in disseminierten als auch in hochgradigen Ressourcen bei Ertelien.

Die Gesamtmenge der enthaltenen Metalle beträgt 71.000 Tonnen Nickel (Ni), 49.000 Tonnen Kupfer (Cu) und 5.600 Tonnen Kobalt (Co), aufgeteilt in 39.000 Tonnen Ni, 29.000 Tonnen Cu und 3.100 Tonnen Co in angezeigten Ressourcen sowie 32.000 Tonnen Ni, 21.000 Tonnen Cu und 2.500 Tonnen Co in abgeleiteten Ressourcen.

Die Ertelien-Lagerstätte ist eine Multi-Rohstoff-Ressource mit positiver Korrelation zwischen Nickel, Kupfer und Kobalt und einem Rohstoffmix von 56 % Ni, 39 % Cu und 4 % Co.

Es besteht Potenzial für eine Ressourcenerweiterung bei Ertelien entlang des Streichens sowie in der Tiefe. Die Ressource ist in der Tiefe und in südlicher horizontaler Richtung offen. Eine elektromagnetische Bodenuntersuchung zeigt das Vorhandensein eines flachen, ungetesteten Leiters im südlichen Bereich der Intrusion.

