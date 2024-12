Tesla auf Rekordhoch

Durch die nachhaltige Auflösung eines seit 2021 bestehenden Abwärtstrends durch einen Kursanstieg über 271,00 US-Dollar hat die Tesla-Aktie einen wahrlichen Befreiungsschlag vollzogen und konnte in einer ersten Reaktion auf 360,00 US-Dollar zulegen, in den letzten Tagen ging es weiter steil aufwärts bis an die Vorgängerhochs bei 414,50 US-Dollar. Vorbörslichen notiert das Papier bereits um 427,00 US-Dollar und scheint wohl ein Folgekaufsignal etablieren zu wollen. Doch an derart markanten Stellen kommt es häufig zu größeren Gewinnmitnahmen, was eine gesunde Konsolidierung einläuten könnte. Die Hauptrichtung bleibt aber klar gen Norden ausgerichtet.

Starkes Momentum aufgebaut