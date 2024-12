2024 steigt die Sparquote - inmitten der Wirtschaftsflaute (FOTO)

Bonn (ots) -



- Globale Sorgen und das Bedürfnis nach Sicherheit steigern die Sparquote

- Die junge Generation beeindruckt durch hohe Spardisziplin

- Mehr als die Hälfte der Bevölkerung konnte 2024 kaum finanzielle Polster

aufbauen



Das Jahr 2024 ist fast vorbei und Deutschland blickt auf eine Zeit voller

wirtschaftlicher Unsicherheiten zurück. Das Zusammenspiel von globalen Sorgen

und persönlichem Sicherheitsbedürfnis hat die Deutschen geprägt - und wohl auch

das Bewusstsein für die eigenen Finanzen erhöht. Die jüngste repräsentative

Umfrage der norisbank zeigt für 2024 einen Anstieg der Sparquoten. Auch wenn

inmitten der Wirtschaftsflaute nicht alle Rücklagen bilden konnten, gelang es

vielen, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren. Dies könnte das erste

Zeichen einer Trendwende sein.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Trotz sinkender Inflationsrate mit einem Tiefstwert im September 2024 sorgenhohe Preise dafür, dass die Konsumlaune der Deutschen gebremst ist - das Lebenscheint auf Sparflamme zu stehen. Die Wirtschaftsflaute hat das Land fest imGriff. Dennoch zeichnen sich erste Signale einer positiven Wende ab: Die Datender jüngsten norisbank Umfrage zum Jahreswechsel 2024/2025 zeigen einenerfreulichen Anstieg der Sparquote. Scheinbar konnten viele Deutsche ihrefinanzielle Situation in den letzten 12 Monaten stabilisieren oder sogarverbessern. Doch angesichts der unsicheren Zeiten ist es ebenso gut möglich,dass viele Menschen einfach vorsichtiger mit ihren Finanzen umgehen.Die Zahlen im Detail: Im Jahr 2024 zeigte sich eine Trendwende im Sparverhalten.Der Anteil der Deutschen, die 2024 weniger sparen konnten als im Vorjahr, istsignifikant gesunken - um 8,2 Prozentpunkte (2024: 44,1 Prozent; 2023: 52,3Prozent; 2022: 52,9 Prozent). Gleichzeitig hat mehr als ein Drittel derBefragten sein Sparniveau beibehalten - ein Anstieg um 6,2 Prozentpunkte (2024:33,6 Prozent; 2023: 27,4 Prozent; 2022: 23,5 Prozent). Zudem haben 22,3 Prozentsogar mehr gespart als im Vorjahr - immerhin ein Zuwachs um 2,3 Prozentpunkte(2024: 22,3 Prozent; 2023: 20 Prozent; 2022: 23,5 Prozent).Die große Sparbereitschaft wurde in allen Altersgruppen sichtbar, wobeiinsbesondere die jüngere Generation eine beeindruckende Dynamik an den Taglegte. Die Sparquote der unter 30-Jährigen verzeichnete einen signifikantenZuwachs von 7,1 Prozentpunkten: 41,1 Prozent gaben an, im Jahr 2024 mehr gespartzu haben als im Vorjahr (2023: 34 Prozent). In der mittleren Altersgruppe der30- bis 49-Jährigen blieb die Lage stabil (2024: 27,7 Prozent; 2023: 27,4Prozent), und bei den über 50-Jährigen stieg der Anteil der verstärkt Sparendenimmerhin leicht an: von 13,6 Prozent (2023) auf 14,6 Prozent (2024).