Deutsche Kleinunternehmen können durch Umstieg auf E-Mobilität 11.000 Euro pro Transporter sparen (FOTO)

DUNTON (UK) / KÖLN (ots) -- Kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Transportflotte elektrifizieren,können innerhalb von drei Jahren deutliche Kosteneinsparungen erzielen- Größtes Effizienzpotenzial bieten batterieelektrische Transporter durchgünstigere Energiekosten und geringen Wartungsaufwand- Das sind zentrale Ergebnisse der Studie "Wirtschaftliche Bedeutung desNutzfahrzeug-Einsatzes in Europa 2024", die das Centre for Economics andBusiness Research (CEBR) im Auftrag von Ford Pro erstellt hat- Ford Pro-Ökosystem aus E-Fahrzeugen, Ladelösungen, Einsatzzeit-optimierteWartungsplänen und Flottenmanagement-Software unterstützt kleine Unternehmenbei der Elektrifizierung ihrer FlotteKleine und mittlere Unternehmen können in Europa durch den Umstieg aufbatterieelektrische Transporter über einen Zeitraum von drei Jahren proFlottenfahrzeug 14.000 Euro sparen. Die beiden größten Einzelposten diesesEffizienzpotenzials bilden die im Vergleich zu konventionellen Diesel- undBenzinantrieben günstigeren Energiekosten und der geringere Wartungsaufwand vonElektro-Transportern. Dies ist das Ergebnis der von Ford Pro beauftragten Studie" Wirtschaftliche Bedeutung des Nutzfahrzeug-Einsatzes in Europa 2024 (https://media.ford.com/content/dam/fordmedia/Europe/en/2024/05/cebr/2024_CebrReport_EU.pdf) " des Centre for Economics and Business Research (CEBR) (1). Der auf der aufwirtschaftliche Fragestellungen spezialisierte Think Tank bezieht sich in seinerStudie auf fünf zentrale Märkte für leichte Nutzfahrzeuge und hat hierfür 1.000Betriebe in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannienbefragt.In seiner Analyse stellt das CEBR fest, dass sich elektrische Transporterinnerhalb von drei Jahren - also dem klassischen Abschreibungs-Zeitraum fürWirtschaftsgüter - durch die geringeren Betriebskosten mehr als bezahlt machen.Die niedrigeren Einsatzkosten kommen kleinen und mittleren Unternehmen direktzugute, sobald sie die Vorteile elektrischer Transporter nutzen und mit derEinführung elektrifizierter Fahrzeuge dem Vorbild größerer Fuhrparks folgen."Die kleinen und mittleren Unternehmen bilden das Rückgrat der europäischenWirtschaft. Ihr Umstieg auf Elektro-Transporter stellt den entscheidendennächsten Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung des Straßenverkehrs in Europadar. Einige von ihnen haben diese Reise bereits begonnen und Ford Pro stelltsicher, dass wir die batterieelektrischen Transporter und die passendenDienstleistungen anbieten, um sie dabei zu unterstützen", erklärt Hans Schep,General Manager von Ford Pro Europa.Sobald sich ein Kleinunternehmen erstmals mit der Möglichkeit der