Stephan Gerlach von der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft erklärt, warum Immobilien als Kapitalanlage unschlagbar sind (FOTO)

Hamburg (ots) - Aktien, Kryptowährungen, Gold - welche Anlageform ist dierichtige? Für Stephan Gerlach von der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft istdie Antwort klar: Immobilien. Der Finanzexperte sieht in ihnen den besten Weg,um krisensicher und nachhaltig Vermögen aufzubauen. Was Immobilien von anderenAnlageformen unterscheidet und warum sie besonders effektiv sind, erfahren Siehier.Eines steht fest: Die staatliche Rentenkasse allein wird für die meistenMenschen nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Derdemografische Wandel setzt das Umlagesystem zunehmend unter Druck - zu wenigeBeitragszahler stehen einer wachsenden Zahl an Rentenempfängern gegenüber.Privater Vermögensaufbau und eine gezielte Altersvorsorge sind daher längst zurPflicht geworden. Doch genau hier beginnt für viele die Herausforderung: Aktien,ETFs, Immobilien, Lebensversicherungen oder Kryptowährungen - die Vielzahl anMöglichkeiten und ihre teils erheblichen Unterschiede in Risiko, Rendite undKomplexität machen die Entscheidung schwierig. "Viele Anleger fühlen sichüberfordert und haben regelrecht Angst davor, ihr Kapital falsch anzulegen",erklärt Stephan Gerlach, Gründer der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft, einerTochter der Gerlach Immobiliengruppe (GIG). "Und das zurecht: Eine falscheAnlageentscheidung kann die Anleger schließlich Jahrzehnte kosten - nicht nur anRendite, sondern auch an Lebensqualität im Alter.""Es gibt nur einen Weg, sich im Alter möglichst ertragreich und risikofreiabzusichern - und der führt über Immobilien", erklärt er. Mit seinem Team bietetStephan Gerlach ein umfassendes Servicekonzept für Immobilieninvestitionen an,das Interessenten den gesamten Prozess erleichtert - von der Auswahl undFinanzierung bis hin zur Vermietung und Verwaltung. Sein Ziel ist es, den Zugangzu Immobilien als Kapitalanlage für mehr Menschen möglich zu machen und dabeimaximale Rendite mit minimalem Aufwand zu gewährleisten. Ob passives Einkommen,Altersvorsorge oder frühe finanzielle Unabhängigkeit: Er und sein Teamentwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die nachhaltig und profitabel sind. So hatStephan Gerlach bereits zahlreichen Kunden zu einem sorgenfreienImmobilienbesitz verholfen.Sicher, rentabel, vererbbar: Der Reiz von ImmobilieninvestitionenDas Spektrum an Anlagemöglichkeiten wächst stetig: Während gestern nochLebensversicherungen als sichere Wahl galten, stehen heute Kryptowährungen oderNFTs im Fokus als vermeintlich lukrative Optionen. Inmitten dieses Trends