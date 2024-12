83 Prozent der Führungskräfte setzen auf KI - die Belegschaft zieht nur langsam nach (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Lucid Software (http://lucid.co/de) , führender

Anbieter für visuelle Zusammenarbeit, veröffentlicht seine aktuelle Studie

Workplace AI Adoption (https://lucid.co/blog/ai-adoption-survey-2024) . Sie

zeigt eine eindeutige Kluft zwischen den verschiedenen Ebenen in Unternehmen:

Während 83 Prozent der Führungskräfte auf KI-gestützte Tools für die Arbeit

setzen, sind es bei den Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung nur 42

Prozent.



Diese Diskrepanz setzt sich auch bei den täglichen Aufgaben fort: Mehr als die

Hälfte der Führungskräfte (54 %) integriert KI in ihre Arbeitsabläufe, während

nur jede:r Fünfte (21 %) ohne Führungsverantwortung dasselbe tut. Auch bei der

Weiterbildung in Bezug auf KI gibt es einen deutlichen Unterschied: 39 Prozent

der Führungskräfte nehmen mehrmals pro Woche an Lernaktivitäten teil - weit mehr

als die Manager:innen (20 %) und weiteren Mitarbeitenden (13 %). Insgesamt sind

es vor allem die Führungskräfte, die die Einführung, das Lernen und die

Implementierung von KI in den Unternehmen vorantreiben.





