DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft London Stock Exchange auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat London Stock Exchange (LSE) auf "Hold" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Analyst Benjamin Goy beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Webinar des Börsenbetreibers zur Tochter FTSE Russell, die Börsenindizes anbietet. FTSE Russell gehöre zu den Top-3-Anbietern im sehr attraktiven Indexgeschäft, das im Einklang mit den zwei wichtigsten Wettbewerbern wachse. Die Bedeutung der Tochter habe mit der Übernahme des Daten-Dienstleisters Refinitiv allerdings nachgelassen. Sie trage nur noch rund 11 Prozent zum Konzernumsatz und circa 14 Prozent zum operativen Ergebnis (Ebitda) bei./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 140EUR auf Tradegate (12. Dezember 2024, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m