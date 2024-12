Studie zum Generationsmanagement zeigt, wie generationsübergreifende Zusammenarbeit erfolgreich gelingen kann (FOTO)

Berlin (ots) - Die neue Studie "Generationendialog statt Generationenkonflikt:

Erkenntnisse und Potenziale für die Arbeitswelt von morgen" vom Charta der

Vielfalt e. V., untersucht das Thema Generationenmanagement und hebt die

Bedeutung generationenübergreifender Zusammenarbeit für die moderne Arbeitswelt

hervor. Basierend auf den Ergebnissen des Wettbewerbs "DIVERSITY CHALLENGE" und

Einbeziehung eines Charta-Unterzeichnenden- sowie externen Netzwerkes, bietet

die Studie umfassende Einblicke in die Wahrnehmung und Praxis von Diversity und

zeigt, wie Unternehmen das Potenzial altersgemischter Teams erfolgreich nutzen

können.



Von 2018 bis 2023 beteiligten sich rund 1.890 junge Talente im Alter von 16 bis

27 Jahren an über 286 Projekten und Aktionen, die Diversity-Themen wie

interkulturelle Kompetenz und gegenseitigen Respekt zum Fokus hatten. Die

Studie, welche Erkenntnisse aus diesen Projekten aufgreift, gibt konkrete

Empfehlungen für ein modernes Generationenmanagement, das sowohl

Wissensaustausch als auch Inclusion im Arbeitsumfeld fördert.





Wichtige Erkenntnisse der Studie:Widerlegung des "Generationenkonflikts"Die Studie stellt klar, dass ein sogenannter Generationenkonflikt in denUnternehmen weitaus geringer ausfällt, als die mediale Berichterstattungvermuten lässt. Während 71 Prozent der jungen Beschäftigten glauben, dass es inder Arbeitswelt generell einen Generationenkonflikt gibt, bestätigten lediglich31 Prozent diese Einschätzung für ihr eigenes Unternehmen. Dieses Ergebnisverdeutlicht, dass Konflikte eher ein Medienphänomen und seltener in derbetrieblichen Realität zu finden sind.Entscheidend sind die unterschiedlichen Rollen in Organisationen, die Personenin bestimmte Altersphasen einnehmen und Konfliktpotenzial auslösen können. DennErwartungen, Haltungen und vor allem Erfahrungen ändern sich im Laufe einesArbeitsverhältnisses. Gängige Generationsmodelle, die in den Medien weitverbreitet sind wie "Gen X, Y, Z", vernachlässigen diesen Aspekt komplett.Diversity als strategischer Erfolgsfaktor"Diverse Umgebungen finde ich angenehmer" (Teamleiter, 38 Jahre alt)80 Prozent der Führungskräfte, deren Unternehmen die Charta der Vielfaltunterzeichnet haben, betrachten Diversity als wesentlichen Erfolgsfaktor. Sieberichten, dass Diversity-Maßnahmen nicht nur Innovation und Kreativitätsteigern, sondern auch die Arbeitgeberattraktivität nachhaltig stärken. Diesbestätigt die Bedeutung von Diversity als strategischen Vorteil und nicht nurals reine Imagepflege.Generationenspezifischer Wissenstransfer"Jüngere bringen neue Ideen mit, brennen, haben Energie, Dinge zu ändern. Bei