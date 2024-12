RBC senkt Inditex auf 'Underperform' - Ziel runter auf 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 50 Euro gesenkt. Nach den etwas enttäuschenden Quartalszahlen des Textilkonzerns habe er seine Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 gesenkt, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der Korrektur nach den Zahlen stehe die Aktie immer noch bei einem Jahresplus von knapp 30 Prozent, womit die Bewertung ausgeschöpft erscheine. Inditex sei ein gutes Unternehmen. Doch etliche andere Branchentitel hätten mehr Luft nach oben./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 20:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 00:45 / EST