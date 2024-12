Auf dem Weg zur Skalierung / Effizienzsteigerung als wichtigster Antrieb

--------------------------------------------------------------

Zur Studie

https://ots.de/go3jxv

--------------------------------------------------------------



München (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Integration in bestehende Prozesse ist die größte Herausforderung bei derSkalierung.- Mehr als zwei Drittel der Versicherer planen Investitionen in dieKI-Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden.- Die überwiegende Mehrheit (88%) setzt auf Zusammenarbeit mit KI-Start-ups.Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Versicherungswirtschaft istin einer entscheidenden Phase. Derzeit nutzt die Mehrheit der Versicherer dieTechnologie zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse; mittelfristig setzen dieUnternehmen auf eine flächendeckende Anwendung von KI durch Investitionen inWeiterbildung sowie die digitale Infrastruktur. Das größte, bisher ungenutztePotenzial sieht die Mehrheit der Versicherungsunternehmen im Schaden- undVertragsmanagement. Nahezu jeder zweite Versicherer (47%) tätigt derzeitKI-Investitionen in diesen Bereichen, wie eine aktuelle Befragung von Deloittezusammen mit dem InsurTech Hub Munich (ITHM), einer Innovationsplattform derVersicherungswirtschaft, zeigt. Als wichtigste Ziele werden neben derOptimierung der Prozesse zur Effizienzsteigerung (94%) die Erhöhung derKundenzufriedenheit (59%) sowie die Steigerung des Umsatzes (41%) genannt.Für die Publikation "Von der Pilotierung zur Skalierung: KI inVersicherungsunternehmen" wurden 16 der 80 nach Beitragsvolumen größtenVersicherungsunternehmen in Deutschland ( BaFin (https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Statistiken/Erstversicherung/erstversicherung_node.html) , 2023)unabhängig voneinander befragt, zehn davon aus den Top 30. Vertreten sind sowohlregional als auch international agierende Unternehmen. An dem Survey im ZeitraumJuni bis Juli 2024 nahmen Geschäftsführende, Vorstände sowie KI-Verantwortlichevon kleinen, mittleren und großen Versicherern teil.Auch die weiteren Schwerpunkte der aktuellen KI-bezogenen Investitionen zeigen,dass Effizienzgewinne derzeit im Vordergrund stehen. 53 Prozent der Befragteninvestieren in IT-Infrastruktur und Daten, 47 Prozent jeweils in dieVerbesserung des Kundenservice und des Schadenmanagements und 41 Prozent inMarketing sowie Vertrieb."Die Versicherer verzeichnen bereits erste Erfolge mit KI-Projekten", sagt Dr.Jörg Günther, Partner und Insurance Lead Consulting bei Deloitte. "Für dieerfolgreiche Skalierung müssen nun die Bedürfnisse der Kunden und Kundinnensowie der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt gestellt werden."