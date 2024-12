Steinmeier informiert sich in Lagos über Start-up-Boom

LAGOS (dpa-AFX) - Zum Abschluss seines zweitägigen Besuchs in Nigeria hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Eindruck von der boomenden Start-up-Szene des Landes verschafft. In der Wirtschaftsmetropole Lagos stellten ihm fünf junge Unternehmen ihre Projekte vor. Sie reichten von einer Gesundheitsplattform, die an die elektronische Gesundheitskarte in Deutschland erinnert, bis zu einer Finanzierungsplattform, die Unternehmer mit Kapital versorgt.

Das bevölkerungsreichste Land Afrikas, in dem Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Hälfte der Einwohner ausmachen, hat sich zum Zentrum der afrikanischen Start-up-Szene entwickelt. Der Nigeria Startup Act, der im Oktober 2022 in Kraft trat, hat das Entstehen junger Unternehmen in der Tech- und IT-Branche gestärkt.

Bei einem Treffen mit nigerianischen Unternehmerinnen und Unternehmern warb Steinmeier für eine engere Zusammenarbeit. "Deutschland ist immer noch das Land moderner Technologie, Nigeria ist reich an Ressourcen und einer kreativen, jungen Generation", sagte er. "Wir sind perfekte Partner. Also lassen Sie uns unser Potenzial ausschöpfen."

Vor dem Weiterflug nach Südafrika traf sich Steinmeier mit dem nigerianischen Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka zu einem Gespräch.