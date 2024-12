Rheingas erhält erneut TÜV-Siegel für herausragende Service- und Montagequalität und Kundenzufriedenheit (FOTO)

Brühl (ots) - Top-Bewertung für Rheingas: Hohe Kundenzufriedenheit und Bestnote

bei der TÜV-Prüfung unterstreichen Service- und Montagekompetenz.



Die jährliche Re-Zertifizierung durch den TÜV Nord bestätigt: Rheingas überzeugt

mit herausragender Service- und Montagequalität. Mit der Bestnote "sehr gut"

(1,04) erfüllt Rheingas die strengen Anforderungen für das Zertifikat "Geprüfte

Service- und Montagequalität" .





Der TÜV Nord überprüft dabei nicht nur die Wirksamkeit des Service- undMontage-Managementsystems, sondern auch die kundenorientierte Umsetzung vonDienstleistungen und Prozessen. Eine umfassende Kundenzufriedenheitsbefragung,zuletzt Anfang 2022 mit 3.200 zufällig ausgewählten Kunden, liefert ergänzendeErkenntnisse: 89 Prozent der Befragten zeigten sich rundum zufrieden, und 91Prozent würden Rheingas weiterempfehlen .Besonders hervorgehoben wurden die Fachkompetenz, Erreichbarkeit undFreundlichkeit des Kundenservice, die Verständlichkeit der bereitgestelltenInformationen sowie die modernen Kommunikationswege wie Live-Chat undKundenportal.Auch bei der Prüfung der Montagequalität vor Ort setzt Rheingas Maßstäbe. ImRahmen einer stichprobenartigen Untersuchung von 26 Flüssiggasanlagen bundesweitwurde die Qualität von Materialien, Montage, Installation und Dokumentationgenau unter die Lupe genommen."Das erneut gute Bestehen des TÜV-Audits ist für uns ein großer Erfolg undAnsporn zugleich", betont Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter derRheingas."Unser Anspruch ist es, der optimale Anbieter für unsere Kunden zu sein. Durchregelmäßige Schulungen, Prozessoptimierungen und unabhängige Prüfungen stellenwir sicher, dass wir diesem Anspruch gerecht werden."Mit der "sehr guten" Bewertung setzt Rheingas erneut ein starkes Zeichen fürQualität und Kundenzufriedenheit - und bestätigt damit seinen Ruf alsverlässlicher Partner im Energiesektor.Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständischesEnergieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Mit 100 Jahren Erfahrungzählt Rheingas zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas,Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großenWert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichereVersorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zurReduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz,von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.