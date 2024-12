Jolywood Solar wird auf der Solar Solutions Düsseldorf als „Top PV Brand Germany 2024" ausgezeichnet

SHANGHAI, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Vom 27. bis 28. November präsentierte Jolywood Solar seine hochmodernen Full-Black Windproof Module und NIWA-Module auf der Solar Solutions Düsseldorf. Die außergewöhnliche Qualität der Produkte lockte zahlreiche Fachbesucher an den Stand und unterstrich das Engagement von Jolywood Solar für Innovation und Exzellenz. Während der Messe wurde Jolywood Solar von EUPD Research mit dem prestigeträchtigen Preis „Top PV Brand Germany 2024" ausgezeichnet, was den guten Ruf und den Einfluss von Jolywood Solar auf dem deutschen Solarmarkt weiter unterstreicht.

EUPD Research, eine weltweit anerkannte Autorität in den Bereichen Photovoltaik und Energiespeicherung, verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Marktforschung. Die „Top Brand"-Auszeichnungen gelten als Branchen-Benchmarks, die aus umfangreichen Umfragen, echtem Marktfeedback und eingehenden Analysen abgeleitet werden. Der Bewertungsprozess umfasst mehrere Kriterien, darunter den Einfluss der Marke, das Installationsvolumen auf dem Markt und die Kundenzufriedenheit. Diese Anerkennung ist ein Beweis für die führende Rolle und den guten Ruf von Jolywood Solar auf dem deutschen Markt.

Deutschland: Ein entscheidender Markt für solares Wachstum

Deutschland ist nach wie vor ein zentraler Markt für die globale Solarindustrie, auf dem seit März 2023 jeden Monat mehr als 1 GW an neuer PV-Leistung hinzukommt. Dieses Wachstum spiegelt die hohen Qualitätsansprüche der deutschen Kunden wider, insbesondere in Bezug auf die Effizienz und Zuverlässigkeit der Module. Die NIWA-Module von Jolywood Solar, die mit einer Mischung aus ästhetischer Eleganz und außergewöhnlicher Langlebigkeit gefertigt werden, haben entscheidend dazu beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Angebote der Marke zu verbessern. Diese Module sind so konzipiert, dass sie auch die anspruchsvollsten Leistungsanforderungen erfüllen und die Kundenzufriedenheit gewährleisten.

Innovative, auf die Marktbedürfnisse zugeschnittene Produkte

Die Full-Black Windproof-Module, ein Highlight der Ausstellung, basieren auf dem Markenzeichen „Triple Low, Quadruple Resistance" – niedriger Temperaturkoeffizient, niedrige Betriebstemperatur, niedrige Hot-Spot-Temperatur und Widerstandsfähigkeit gegen Hurrikan, Schneesturm, Hagel und Berstung. Die elegante, ganz in Schwarz gehaltene Ästhetik passt zu verschiedenen architektonischen und anwendungstechnischen Szenarien und erfüllt sowohl Leistungs- als auch optische Designstandards. Diese Innovation unterstreicht das Engagement von Jolywood Solar, den sich wandelnden Kundenanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine hohe Produktzuverlässigkeit zu gewährleisten.

Innovation im Solarbereich vorantreiben

Die Anerkennung als „Top PV Brand" spiegelt die Bestätigung des deutschen Marktes für Jolywood Solars Engagement für technologischen Fortschritt und unermüdliches Streben nach Qualität wider. Es ist eine klare Bestätigung des Einflusses, der Kundenzufriedenheit und des hervorragenden Rufs des Unternehmens in der Region.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Jolywood Solar seiner Mission „Same Sunshine, More Value" treu. Indem das Unternehmen die Bedürfnisse des Marktes und der Kunden in den Vordergrund stellt, ist es bestrebt, Innovationen in der Photovoltaik voranzutreiben und überlegene Solarlösungen zu liefern. Als führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien möchte Jolywood Solar einen wichtigen Beitrag zum globalen Übergang zu grüner Energie leisten und eine nachhaltige Zukunft für alle fördern.

Jolywood Solar, der weltweit führende Hersteller von hocheffizienten N-Typ-Modulen, setzt weiterhin den Standard für Spitzenleistungen in der Solarindustrie. Für weitere Informationen über Jolywood Solar und seine innovativen Photovoltaik-Lösungen besuchen Sie bitte www.jolywood.cn.

