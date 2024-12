Europ Assistance zum fünften Mal in Folge Testsieger - Stiftung Warentest zeichnet Reiserücktrittsversicherung Jahresschutz mit SEHR GUT (1,2) aus (FOTO)

München (ots) - Bestnoten auch für Einmalschutz im Familientarif und für

Einzelpersonen



Die Reiserücktrittsversicherungen der Europ Assistance konnten in der Erhebung

von Stiftung Warentest gleich in allen vier getesteten Kategorien Top-Ergebnisse

mit Platz 1 erzielen: Die Tarife mit Jahresschutz wurden mit der Bestnote (1,2)

zum alleinigen Testsieger (SEHR GUT) prämiert und die Tarife mit Einmalschutz,

wurden mit dem Testurteil SEHR GUT (1,4) ebenfalls als Testsieger ausgezeichnet.

Untersucht wurden 124 Kombitarife aus Reiserücktritts- und

Reiseabbruchsversicherung ohne Selbstbeteiligung für Einzelpersonen und

Familien.



Tim Schmidt (CCO, Europ Assistance Deutschland): "Wir freuen uns über diese

Auszeichnung und sind stolz darauf, von der Stiftung Warentest als Testsieger

sowohl bei Einzelreisen als auch Jahresverträgen ausgezeichnet worden zu sein.

Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement, unseren Kunden die bestmögliche

Absicherung und einen herausragenden Service zu bieten."





Stiftung Warentest hebt beim Testsieger die Vielzahl an versicherten Ereignissenund die Verständlichkeit der Unterlagen hervor. In Bezug aufJahresversicherungen hält Stiftung Warentest fest, dass bei teuren ReisenJahresverträge oft preiswerter sind als für einzelne Reisen.[1]Zusammen mit dem Angebot der Auslandskrankenversicherung unterstreicht EuropAssistance einmal mehr ihre marktführende Produktqualität zur Absicherung vonUrlaubsreisen.Europ Assistance übernimmt im Rahmen der Reiserücktrittsversicherung beiNichtantritt der Reise die Stornokosten, bei Reiseabbruch die Rückreisekostenoder bei Verspätung eines Transportmittels die entstehenden Mehrkosten. DesWeiteren können sich die Kundinnen und Kunden von Europ Assistance auf eine24h-Hotline mit persönlicher Beratung und Soforthilfe verlassen. Diese undweitere Details zu unseren Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherungen,inklusive des umfassenden COVID-19-Schutzes, finden Sie unter:http://www.europ-assistance.deÜBER EUROP ASSISTANCEDie Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder desAssistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "Youlive, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & ConnectedLiving, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- undServiceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen inNotfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit,Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage imJahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmenin Deutschland und weltweit.[1] Finanztest 01/2025, Reiserücktrittsschutz, S. 79fPressekontakt:Nina SieslackHead of CommunicationEurop Assistance Services GmbHAdenauerring 9D-81737 MünchenTel.: +49 (0)89 55 987 625E-Mail: mailto:presse@europ-assistance.dehttp://www.europ-assistance.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52259/5929285OTS: Europ Assistance Services GmbH