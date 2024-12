Nexe Innovations verkündet zweite Lieferung an sowie einen mehrjährigen Rahmen-Abnahmevertrag mit Bridgehead Coffee Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Windsor, ON – 12. December 2024 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich …