Windhorst will FSG und Nobiskrug weiter erhalten Trotz der Einleitung des Insolvenzantrages bei den beiden schleswig-Holsteinischen Werften FSG und Nobiskrug will der Investor Lars Windhorst die Werften erhalten. "An meiner Absicht, die Werften zu erhalten und zu sanieren, halte ich unverändert …