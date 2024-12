Im Fokus: Windenergie-Aktien Stimmung in der Windenergie-Branche steigt Die Windenergie-Branche blickt sehr optimistisch auf das nächste Jahr. Die Branche erwartet sich sehr gute Geschäfte in Asien und sogar in Deutschland. Bewahrheiten sich diese Annahmen, dürften die Aktien nächstes Jahr steigen. Dann sollten Anleger schon jetzt in aussichtsreiche Titel einsteigen. FUCHS-Kapital stellt einige Favoriten vor.