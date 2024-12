Kontron mit Großauftrag

Kontron macht zur Wochenmitte durch einen Kurssprung auf sich aufmerksam. Der Kurs des österreichischen IoT-Technologieunternehmens zieht um knapp 6% auf in der Spitze 18,44 Euro an und klettert damit erstmals seit Ende Juli wieder über die 200-Tage-Linie.

Hintergrund des Kursanstiegs: Kontron sichert sich einen strategischen Großauftrag im US-Verteidigungssektor. Der neue Auftrag im Volumen von 20 Mio. US-Dollar markiert einen wichtigen Schritt in der Expansion von Kontron in den Bereich der autonomen Steuersysteme. Die Hardwarelösungen, die den Sensor Open Systems Architecture Standard erfüllen, werden in unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) eingesetzt. Diese Systeme ermöglichen eine präzise Kommunikation, Steuerung und Überwachung.