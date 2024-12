FUST Lab will den deutschen Markt mit seiner innovativen tensidfreien Nano-Emulgierungstechnologie durch Vertriebspartnerschaften beschleunigen

BERLIN und SEOUL, Südkorea, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- FUST Lab, ein aufstrebendes Technologieunternehmen aus Südkorea, erregt Aufmerksamkeit mit seiner innovativen Ultraschalltechnologie, die eine Dispersion und Emulgierung im Nanomaßstab ohne den Einsatz von Tensiden ermöglicht. FUST Lab, ein Spin-off des Korea Research Institute of Standards and Science, bereitet sich nun auf den Eintritt in den deutschen Markt vor.

Dispergieren und Emulgieren – der Prozess des Mischens nicht mischbarer Substanzen – sind entscheidende Technologien für Branchen wie Kosmetik, Pharmazeutika, Spezialbeschichtungen, Batterien und Chemikalien. Gleichmäßigkeit und Stabilität sind entscheidend: Die Produkte müssen über einen längeren Zeitraum gut gemischt bleiben, um eine hohe Leistung zu gewährleisten.