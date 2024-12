Das könnte bald knallen Brent Oil in banger Erwartung. Stehen BP, Shell & Co. vor einem Abverkauf? Die Entwicklung im Ölsektor plätschert in diesen Tagen so dahin. Brent Oil und WTI Oil haben es sich in Handelsspannen eingerichtet. Doch diese Ruhe ist trügerisch. Eine Ausbruchsbewegung ist nur eine Frage der Zeit.