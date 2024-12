Bauern machen weniger Gewinn - Ruf nach Kurswechsel

StarCapital schrieb 09.12.24, 20:37

Ich hab schon so viele emotionale, bzw. wütende Beiträge von Ihnen gelesen, dass ich davon ausgehe, dass Sie einen großen Verlust erlitten haben. Grade diese Emotionalität kann verhindern Verluste in einen Gewinn zu wandeln. Darum gebe ich jetzt doch meine ungebetene Meinung zum Besten😎:

In die Aktie einer Fa. investiert man doch, in der Annahme dass man Kursgewinne erzielt oder Dividendenzahlungen erhält. Bei jedem Investment muss man sich bewusst sein, dass man sich auch irren kann. In Ihren Kommentaren schimpfen Sie auf den Vorstand, die Amis, und wer halt sonst noch alles Schuld ist. Man kann das natürlich moralisch bewerten, aber für die Entscheidung eines Investments ist das völlig irrelevant, kann man doch jederzeit ein- oder aussteigen. Fährt man also hohe Verluste liegt das an einer Fehleinschätzung, sonst wäre man früher raus oder bei besseren Kursen eingestiegen. Bei Ihrem sicheren Wissen um die Zukunft Bayers können Sie ja alle Verluste wieder reinholen, wenn Sie Short gehen und bei Insolvenz verkaufen. Fazit ist, ohne lehrerhaft klingen zu wollen, dass Sie das viel zu emotional sehen. Sie könnten Bayer eigentlich feiern, wenn Sie mit Ihrer Einschätzung vor 3 Monaten Short gegangen wären, da lagen Sie definitiv richtig und hätten damit viel Geld verdient. Ich bin vor ein paar Tagen bei 18,55 Long rein und habe mir einen TP von 10% gesetzt. Heute wurde der TP schon ausgelöst (die Anlagedauer war schon ein Glücksfall🤗). Die 10% habe ich drin gelassen. Wenn Bayer nochmal, im Zuge einer Marktkorrektur, runterkommt, lege ich nochmal nach. Ich selbst würde jetzt auf keinen Fall mehr Short gehen, da Bayer mit einem operativen Gewinn von ca. 10 Mrd. Euro, am Ende viele Probleme in den Griff bekommen kann und es ist auch schon Einiges passiert (Schuldenabbau, Pharma-Pipeline). Die fundamentale Analyse wäre hier zu lang zum posten und wird kurzfristig wohl auch noch nichts am Kurs ändern, weil die Aktie charttechnisch eine Katastrophe ist und auch Momentum fehlt. Das wäre aber die erste Grundlage für viele Institutionelle und damit Voraussetzung für einen nachhaltigen Anstieg. Die Börse honoriert das erst wenns umschlägt, dann aber umso mehr. Charttechnisch kann sich das Bild sogar jetzt schon drehen, aber wenn nicht, auch egal. Die 40€ kommen langfristig sicher wieder. Im schlimmsten Fall muss ich warten. Täusche ich mich kann ich früher aussteigen, nachkaufen oder meine 10% die ich ja schon Gewinn habe, riskieren und laufen lassen. Egal wie, ich kann das frei entscheiden. Der Vorstand, die Amis oder die Anwälte haben hier keinen Einfluss darauf. Und wenn ich Ihrer Meinung nach Blödsinn verzapfe könnte man auch Short gehen 😎. Nur mal so vor sich hin philosophiert.... 😜😀