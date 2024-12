Zum Start der Wintersaison eröffnet die DSR heute zwei neue Hotels in den Alpen / A-ROSA Collection jetzt auch in Zürs, HENRI Country House in Kitzbühel (FOTO)

Hamburg (ots) - Pünktlich zum Beginn der Wintersaison hat die DSR Hotel Holding

heute zwei neue Hotels am Arlberg und in Tirol eröffnet: Das A-ROSA Collection

Thurner's Alpenhof in Zürs und das HENRI Country House in Kitzbühel befinden

sich an zwei der attraktivsten Destinationen der Alpen. Wintersportbegeisterte

finden dort hunderte Kilometer schneesicherer Pisten, im Sommer und Herbst lockt

ein dichtes Netz von Wanderwegen und Mountainbike-Touren.



Beide Hotels revitalisieren behutsam bestehende Immobilien in Bestlage und

integrieren sie in die erfolgreichen Marken HENRI und A-ROSA der DSR Hotel

Holding. Das alpenländische und familiäre Flair bleibt dabei erhalten, so dass

sich auch Stammgäste weiterhin in ihren Lieblingshotels wohlfühlen können.







wird von Dieter Schenk geleitet.



Marek Andryszak, CEO der DSR Hotel Holding, sagt: "Mit der Eröffnung des HENRI

Country House in Kitzbühel und des A-ROSA Collection Thurner's Alpenhof in Zürs

feiern wir heute zwei Meilensteine für die DSR Hotel Holding. Beide Häuser

verbinden den Charme bestehender Tradition mit der Qualität unserer Marken HENRI

und A-ROSA. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren erfahrenen Teams vor Ort beide

Häuser am Markt zu positionieren und auch neue Gästekreise zu erschließen."



A-ROSA Collection Thurner's Alpenhof in Zürs



Das A-ROSA Collection Hotel Thurnher's Alpenhof liegt direkt an der Skipiste im

bekannten Wintersportort Zürs am Arlberg. Nach der Übernahme des

traditionsreichen Familienhotels Thurnher's Alpenhof durch die DSR Hotel Holding

im Frühjahr wurden alle Bereiche des Hauses umfassend modernisiert. Das im

Chaletstil erbaute, familiär geführte Boutiquehotel verspricht nun wieder

Genussurlaub der Luxusklasse, das ganze Jahr über und in einzigartiger Lage.



Seit 60 Jahren steht das Haus für herzliche Gastfreundschaft und Authentizität,

gepaart mit allen Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Superior-Hotels. Herzstück ist

die legendäre Zürser Piano Bar; in Thurnher's Restaurant erwartet die Gäste eine

exzellente Küche mit regionalen Spezialitäten und internationalen Gerichten -

wahlweise à la carte oder als mehrgängiges Abendmenü. Im stilvollen Spa-Bereich

versprechen ein 30 Grad warmer Indoor-Pool, eine Bio-Sauna, eine finnische

Sauna, ein Dampfbad, ein Tauchbecken sowie Ruhe- und Behandlungsräume Erholung

und Regeneration. Im Fitnessraum garantieren innovative Geräte einen effektiven

Workout. Kleine Gäste toben sich im gemütlichen Kinderbereich aus. Intime

Rückzugsorte sind die 15 Zimmer und 26 Suiten des Hotels, die ebenfalls

umfassend modernisiert wurden. Panoramafenster mit Bergblick und - in einigen Seite 2 ► Seite 1 von 3



