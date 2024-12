USA Erzeugerpreise steigen deutlich stärker als erwartet In den USA haben die Erzeugerpreise im November überraschend deutlich zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen sie um 3,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das war der stärkste Anstieg seit …