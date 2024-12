BrandPilot prognostiziert Wachstumswelle für Influencer Marketing

Mehr als fünf Milliarden Menschen nutzen regelmäßig Social Media. Auf digitalen Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube tauschen sie sich aus, geben Empfehlungen, teilen Beiträge oder suchen nach Kauftipps. Untersuchungen haben ergeben, dass mehr als die Hälfte der Nutzer in den sozialen Medien sogenannten Influencern folgt. Bei der jüngeren Generation bis 30 Jahre ist der Anteil noch deutlich höher. Als Influencer werden Personen bezeichnet, die in hoher und regelmäßiger Frequenz Inhalte in Form von Blogs, Audiostreams oder Videos auf ihren Online-Kanälen veröffentlichen und sich so eine Anhängerschaft (Follower) aufbauen.