EnWave unterzeichnet Lizenzvereinbarung über Forschung & Entwicklung sowie Leasing-Vereinbarung mit der ELEA Technology GmbH

Vancouver, B.C., 12. Dezember 2024 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung über Forschung und Entwicklung (die Research and Development License, „RDLA“) und eine Leasing-Vereinbarung (die „Leasing-Vereinbarung”) mit der ELEA Technology GmbH („ELEA“), dem weltweit führenden Technologieunternehmen im Bereich Pulsed Electric Field („PEF“, gepulste elektrische Felder), unterzeichnet hat.

Die RDLA gewährt ELEA bestimmte Rechte auf den Einsatz der Radiant Energy Vacuum- („REV“) Technologie von EnWave in Kombination mit seiner PEF-Technologie für die Entwicklung erstklassiger Kartoffel- und Gemüse-Snacks in der Absicht, das Frittieren zu reduzieren oder ganz zu umgehen, indem die Produkte vor der REV-Trocknung mit PEF vorbehandelt werden. ELEA wird ab Februar 2025 für eine Laufzeit von mindestens drei Monaten eine REV-Maschine mit 10 kW für den Einsatz in ihrem deutschen Werk leasen.

ELEA hat ihre PEF-Technologie bei vielen der größten Kartoffelproduzenten der Welt platziert. Falls die im Rahmen der RDLA durchgeführten Arbeiten positive Ergebnisse erzielen, erwartet EnWave eine schnelle Vermarktung neuer, besserer Kartoffel- und Gemüse-Snackanwendungen über die bestehenden Beziehungen von ELEA.

Über ELEA Technology GmbH

Elea ist der weltweit führende Anbieter von Pulsed Electric Field- (PEF) Systemen für die Bereiche Lebensmittel, Getränke und Wissenschaft. Die über viele Jahre entwickelte „Eleaporation“ transformiert rasch die Herstellung von Lebensmitteln und Getränken rund um den Globus.

PEF verändert die physikalische Struktur frischer Lebensmittel und führt zu einer beträchtlichen Zunahme von Ertrag, Frische, Geschmack und Erhaltung von Nährstoffen – und spart außerdem Zeit und Energie.

Das Personal von Elea arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um durch einen Prozess, der ein anfängliches Briefing und Forschung, Entwicklung, Erstellung und Prüfung unseres neuen Designs und schließlich Installation und laufende Wartung unserer zugelassenen PEF-Systeme umfasst, maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten.

Diese enge Zusammenarbeit führt häufig zu spannenden neuen Chancen, Erfindungen und technischen Fortschritten, und dies bedeutet, dass unsere Lern- und Entwicklungsprozesse unser branchenführendes Know-how im Bereich PEF kontinuierlich voranbringen.

Seite 2 ► Seite 1 von 3