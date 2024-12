Kristina Pankonin wird neue Fachbereichsleiterin Produktmanagement und Marketing der Münchener Verein Versicherungsgruppe (FOTO)

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe gibt bekannt, dass

Kristina Pankonin ab dem 1. Januar 2025 den Fachbereich Produktmanagement und

Marketing (P+M) leiten wird. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. Ulrich

Seubert an, der die Position des Generalbevollmächtigten Vertrieb übernimmt.



Kristina Pankonin ist seit über einem Jahrzehnt ein wertvolles Mitglied des

Münchener Verein. Als Abteilungsleiterin im Produktmanagement verantwortete sie

seit 2017 die Entwicklung neuer Vertriebskonzepte und Produkte in den Bereichen

Lebens- und Krankenversicherung sowie das spartenübergreifende Produktmarketing.

Dabei konnte sie zahlreiche Erfolge erzielen, darunter die Entwicklung sowie

Markteinführung der Zahnzusatzversicherung "ZahnGesund", die mehrfach

ausgezeichnet wurde und bei Kunden aufgrund ihres exzellenten

Preis-Leistungs-Verhältnisses großen Anklang findet. Darüber hinaus hat Kristina

Pankonin an der Entwicklung der betrieblichen Krankenversicherung

"GemeinsamGesund bzw. HandwerkGesund" entscheidend mitgewirkt.





Mit der Übernahme der Fachbereichsleitung Produktmanagement und Marketing wirdKristina Pankonin ihre langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche in diestrategische Weiterentwicklung des Fachbereichs Produktmanagement und Marketingeinbringen. Zu den zentralen Aufgaben des Fachbereichs gehören die Produktneu-und weiterentwicklung in enger Zusammenarbeit mit den Vertrieben undFachabteilungen, das Marketing, Kommunikation und das Initiieren vonVertriebsschulungen. Ziel ist es, mit ihrem Team weiterhin wettbewerbsfähige undkundenorientierte Lösungen zu entwickeln, die den Ansprüchen moderner Vorsorge-und Absicherungskonzepte nachhaltig gerecht werden. Aufgrund ihres fundiertenKnowhows und ihrem Streben nach Innovation bringt Kristina Pankonin die nötigenEigenschaften mit, um diese Ziele als neue Fachbereichsleitung Produktmanagementund Marketing zu erreichen.Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe, zurNachbesetzung:"Wir freuen uns, eine so erfahrene und engagierte Führungskraft wie KristinaPankonin in dieser Schlüsselrolle zu wissen. Mit ihrer Expertise und ihremWeitblick wird sie den Fachbereich Produktmanagement und Marketing auf dienächste Stufe heben und unseren Anspruch an Innovation und Kundenorientierungweiter untermauern."Kristina Pankonin fügt hinzu: "Mich hat der Münchener Verein von Anbeginn mitseiner offenen Unternehmenskultur und anhaltend dynamischen Entwicklungbegeistert, sodass ich mich sehr über die Chance freue, auch in meiner neuenRolle zusammen mit meinem Team und allen Kolleginnen und Kollegen im Innen- undAußendienst den Wachstumskurs des Münchener Verein zu unterstützen undvoranzutreiben."Mit der Ernennung von Kristina Pankonin setzt der Münchener Verein ein klaresSignal für eine innovative und zukunftsorientierte Ausrichtung. DieVersicherungsgruppe zeigt damit ihr Engagement hinsichtlich exzellenterKundenbetreuung und moderner Versicherungsprodukte, die den Bedürfnissen derZielgruppen entsprechen.