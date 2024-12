Fury hebt Meilensteine für 2024 hervor und gibt Ausblick auf das kommende Jahr

TORONTO, Kanada - 12. Dezember 2024 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ... ) freut sich, einen Rückblick auf die Unternehmens- und Explorationserfolge der letzten 12 Monate zu geben. Fury hatte ein aktives Jahr 2024, in dem das Unternehmen eine 100%-Beteiligung am Projekt Éléonore South erwarb, eine erhöhte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Eau Claire bekannt gab, die 307.000 Unzen Gold (Au) in der gemessenen und angezeigten Kategorie (eine Steigerung um 36,0 %) und 223.000 Unzen Au in der abgeleiteten Kategorie (eine Steigerung um 44.6 %) hinzufügte; die Bohrung einer neuen Entdeckung auf dem Serendipity-Prospekt, die 12,16 g/t Au auf 3 Metern (m) ergab; und die Beendigung des Jahres in einer Position der finanziellen Stärke mit 5 Millionen C$ in der Kasse und 51 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver.

"Fury hatte mit dem Kauf von Newmonts Hälfte des Joint Ventures Éléonore South und dem Abschluss eines Mineralressourcen-Updates auf dem Projekt Eau Claire einen starken Start ins Jahr 2024. In der zweiten Jahreshälfte waren wir jedoch mit Explorationsprogrammen bei allen drei Projekten am aktivsten", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Ungeachtet des Goldpreises waren die Märkte im Junior-Explorationssektor weiterhin schwierig. Wir werden das Jahr jedoch mit Spannung beginnen, ermutigt durch ein breiteres Inventar an bohrbereiten Zielen und erneute Investitionen in der Region durch Newmonts bevorstehenden Verkauf der Mine Éléonore, die an unser Grundstück angrenzt. In naher Zukunft werden die Bohrungen 2025 auf der Anomalie Éléonore South beginnen, einem äußerst aussichtsreichen Ziel, das die gleiche Größe und Signatur wie die Mine Éléonore aufweist."

Höhepunkte

Zu den wichtigsten Meilensteinen und Erfolgen von Fury im Jahr 2024 gehören:

- Strategische Projektakquisition: Das Unternehmen konsolidierte die Eigentumsverhältnisse am Projekt Éléonore South auf 100 %, indem es die 49,978%-ige Beteiligung von Newmont für 3 Millionen C$ und die 30 Millionen Aktien von Sirios für 1,3 Millionen C$ erwarb. Dieser Erwerb verschafft die vollständige Kontrolle über ein Projekt, das ein beträchtliches Potenzial für neue Entdeckungen aufweist und zudem strategisch günstig in der Nähe von Newmont´s Mine Éléonore (die vor kurzem an Dhilmar Ltd. verkauft wurde) liegt.

Seite 2 ► Seite 1 von 5