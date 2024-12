UNTERNEHMEN vom 12.12.2024 - 15.15 Uhr

LONDON - Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt rechnet angesichts der Kriege und politischen Spannungen in Teilen der Welt mit einer anhaltenden Auftragsflut. Mittelfristig dürften die Bestellungen deutlich schneller wachsen als der Umsatz, teilte das Unternehmen zu Beginn seines Kapitalmarkttags am Donnerstag in London mit. Der Erlös soll von 2,3 Milliarden im laufenden Jahr bis 2030 auf rund 5 Milliarden Euro zulegen. Zudem soll das Tagesgeschäft profitabler werden. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

MAINZ - Der MDax-Aufsteiger Schott Pharma will im neuen Jahr weiter wachsen und den Vertrieb besonders lukrativer Produkte vorantreiben. "Der Markt für injizierbare Medikamente bietet weiterhin großes Potenzial für unser Geschäft", schrieben Konzernchef Andreas Reisse und Finanzchefin Almuth Steinkühler in einem Brief an die Aktionäre. Diese sollen zudem für den bisherigen Erfolg eine höhere Dividende erhalten. Kurz nach Handelsbeginn fiel die Aktie des Konzerns um 1,4 Prozent.

Siemens baut auf intelligente Infrastruktur - Mehr Wachstum und Marge

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens setzt mittelfristig verstärkt auf sein Geschäft mit intelligenter Infrastruktur. Der Dax -Konzern rechnet in den nächsten drei bis fünf Jahren mit einem Wachstum der in der Sparte erzielten Umsätze von 6 bis 9 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag bei einem Kapitalmarkttag im schweizerischen Zug mitteilte. Konzernweit wird bislang ein Wachstum von 5 bis 7 Prozent avisiert. Von den in der Sparte erzielten Erlösen sollen 16 bis 20 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben, statt bislang avisierten 11 bis 16 Prozent. Die Siemens-Aktie rutschte in Reaktion auf die Neuigkeiten zunächst etwas weiter ins Minus, konnte die Verluste aber eindämmen. Tags zuvor hatte sie ein Rekordhoch erreicht.

Spezialpharmaunternehmen Medios senkt Jahresziele - Aktie bricht ein

BERLIN - Das Spezialpharmaunternehmen Medios senkt kurz vor Ablauf des Jahres seine Ziele. Der Vorstand um Chef Matthias Gärtner rechnet nun 2024 mit einem Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr von 2,8 Prozent auf rund 1,85 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag überraschend in Berlin mitteilte. Bisher war der auf Individualmedizin spezialisierte Konzern davon ausgegangen, seinen Erlös in diesem Jahr auf 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro steigern zu können. Die Aktie rutschte nach der Zielsenkung auf ein Tief seit 2018 ab.

Mercedes: Konstruktive Verkaufsgespräche zu Autohäusern

STUTTGART - Der Prozess rund um den Verkauf der konzerneigenen Autohäuser von Mercedes-Benz in Deutschland schreitet voran. Das Unternehmen habe mittlerweile mit zahlreichen potenziellen Käufern für ausgewählte Standorte konstruktive Gespräche geführt, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Mit ersten Ergebnissen werde im Laufe des nächsten Jahres gerechnet.

Nach Robotaxi-Aus: Microsoft schreibt Millionen auf Anteil an GM-Tochter ab

REDMOND - Die Entscheidung des Autobauers General Motors (GM) , seine Pläne für Robotaxis zu begraben, belastet auch Microsoft . Das Unternehmen kündigte am Mittwochabend nach US-Börsenschluss eine Wertberichtigung von rund 800 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal (per Ende Dezember) an. Das werde das Ergebnis je Aktie um etwa 9 Cents belasten, hieß es.

^

Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Habeck will Ladestromguthaben für E-Auto-Käufer -Rüstungsexporte in die Türkei auf höchstem Stand seit 2006 -Österreich: OMV kündigt Liefervertrag mit Gazprom

-Ingenieurdienstleister Bertrandt steckt in der Krise

-Bosch-Geschäft mit Sicherheitssystemen geht an Triton -Traktorhersteller Claas knickt bei Umsatz und Gewinn ein -ROUNDUP 3: Insolvenzantrag der Windhorst-Werften FSG und Nobiskrug -Australien setzt Internet-Riesen zur Vergütung von Medien unter Druck -Dertour: Buchungseingänge auf Rekordniveau

-Windhorst will FSG und Nobiskrug weiter erhalten

-Makler: Wettbewerb um Handelsflächen in Bestlagen nimmt zu -Kein Sozialplan für 3.000 Audi-Beschäftigte in Brüssel -Söder will Konzept für Atomendlagersuche neu evaluieren -Länder beraten Senkung von Energiepreisen und Fluggebühren -ROUNDUP: Bauern machen weniger Gewinn - Ruf nach Kurswechsel -DFB und Telekom erweitern Partnerschaft

-Konjunkturflaute beeinträchtigt Voith-Geschäft

-Wagenknecht für 'Volksleasing' zur Rettung der Autoindustrie -Studie: Etwa 15 Prozent E-Busse im ÖPNV bis 2025

-Thyssenkrupp-Stahlarbeiter protestieren gegen geplantes Standort-Aus -Bandverletzung: Schlotterbeck fehlt dem BVB vorerst

-ROUNDUP: Rundfunkbeitrag bleibt vorerst bei 18,36 Euro -ROUNDUP/Pünktlichkeit im Nahverkehr: Hamburg top - Frankfurt hinten -Neue Designer-Kleidung für BVG-Mitarbeiter

-Mitglieder lassen Tarifabschluss Geld und Wert platzen -In ICE-Bordbistros der Bahn bald kein gezapftes Bier mehr°

