Ergebnisse der Allensbach-Studie 2024 zum Bezahl- und Einkaufsverhalten in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) - Ob an der Supermarktkasse, im Lieblingsrestaurant oder am Kiosk

um die Ecke - Verbraucher:innen möchten selbst entscheiden, ob sie mit Karte,

Smartphone oder Bargeld bezahlen. Die Hälfte der Bürger:innen in Deutschland

würde daher neben der Akzeptanz von Bargeld auch eine flächendeckende

Verpflichtung für eine Kartenakzeptanz befürworten. Diese und weitere

interessante Erkenntnisse zum Bezahl- und Einkaufsverhalten der Bürger:innen in

Deutschland liefert die aktuelle, repräsentative Umfrage des Instituts für

Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme

e.V.



Deutschland hinkt bei Kartenakzeptanz hinterher





Jede:r zweite Bundesbürger:in (51 Prozent) findet, dass Kartenzahlungen inanderen Ländern deutlich verbreiteter sind als hierzulande. Sie sind derMeinung, dass in Deutschland bei der Auswahl an Bezahlmöglichkeiten in Handelund Gastronomie Nachbesserungsbedarf besteht: Die Hälfte der deutschenVerbraucher:innen (50 Prozent) würde es befürworten, wenn Geschäfte undRestaurants - neben der Akzeptanz von Bargeld - dazu verpflichtet werden,Kartenzahlungen anzubieten. Besonders ausgeprägt ist diese Haltung bei derjüngeren Generation der 16- bis 29-Jährigen. Fast zwei Drittel (62 Prozent) vonihnen sprechen sich für eine gesetzliche Verpflichtung zur Kartenzahlung aus.Bei den Älteren ab 60 Jahren liegt der Wert immerhin bei 45 Prozent."Cash only"-Geschäfte sorgen für FrustAngesichts des Wunsches nach Wahlfreiheit verwundert es nicht, dass "Cash only"bei vielen Bürger:innen für Frust sorgt. Gerade mit dem Wissen, dassKartenzahlungen in anderen Ländern deutlich verbreiteter sind und Menschen denKomfort des schnellen und sicheren Bezahlens schätzen, ist jede:r Dritte (31Prozent) genervt, wenn nur Bargeld akzeptiert wird. In der Gen-Z-Altersgruppe(16- bis 29-Jährige) gibt sogar jede:r Zweite (50 Prozent) an, über "Cash only"verärgert zu sein. 37 Prozent der jungen Generation gehen so weit, Geschäfte, indenen nur bar bezahlt werden kann, zu boykottieren. Denn das Bargeld ist indieser Generation wortwörtlich zum "Notgroschen" geworden: 44 Prozent derBefragten geben an, Bargeld lediglich für den Notfall dabei zu haben und nurdarauf zurückzugreifen, wenn sie nicht bargeldlos bezahlen können.Mobile Payment in der Gen Z an erster StelleBeim Blick auf die Bezahlpräferenzen lässt sich das Einkaufsverhalten der Gen Zleicht erklären: 44 Prozent der jüngeren Befragten bezahlen an der Kassegrundsätzlich am liebsten mit dem Smartphone oder der Smartwatch, dicht gefolgtvon der Karte mit 40 Prozent. Nur noch 25 Prozent präferieren das Bargeld. Der