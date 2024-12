Nio: 2025 Short-Squeeze mit Ansage? – Absatz soll verdoppelt werden!

Während einer Veranstaltung in Shanghai kündigte CEO William Li an, dass NIO in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres die Produktion in seinem dritten Werk aufnehmen wird. Die neue Anlage soll bis März 2025 monatlich 20.000 Fahrzeuge der Marke Onvo herstellen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, die Verkaufszahlen im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 zu verdoppeln.

Die Verdoppelung des Absatzes soll Nio auch spätestens 2026 in die Gewinnzone führen. Ein Grund, warum die Shorties im kommenden Jahr kalte Füße bekommen könnten. Laut MarketWatch sind rund 10 Prozent der im Unlauf befindlichen Aktien von Nio geshortet. Aktuell sind die Short-Seller noch gelassen. Die Zahlen zum dritten Quartal beinhalten zwar einen neuen Absatzrekord, aber der Verlust wurde im Vergleich zum Vorjahr auch um 11 Prozent gesteigert.

Setzt Nio seine guten Vorsätze um, bekommt seine Kostenstruktur in den Griff und verdoppeln die Chinesen durch das neue Werk in Hefei ihre Absatzzahl, dann könnte es 2025 doch passieren, dass die Short-Seller nervös werden und wir nach Quartalszahlen von Nio einen Short-Squeeze sehen.

Einen Haken gibt es allerdings bei der ganzen Sache - Donald Trump. Sobald er im Amt ist, dürfte der Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China noch schärfer werden. Wie sich das auf Nio auswirkt, ist jetzt noch nicht abzusehen.

Mein Tipp: Anleger sollten zunächst bei Nio noch abwarten, ob der chinesische Autobauer sich seinen selbstgesteckten Zielen nähert. Dafür sollte der Verlust im Vergleich zum Vorjahreswert schrumpfen und nicht wachsen.

Erreicht Nio dieses Ziel, dann dürften die Shorties langsam nervös werden. Steigt der Kurs über die Marke von 5 US-Dollar und überwindet die 50-Tage-Linie, dann kann der erste Fuß in die Tür gesetzt werden.

