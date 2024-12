HARTING blickt nach herausforderndem Geschäftsjahr optimistisch auf 2025 (FOTO)

Espelkamp (ots) - Die HARTING Technologiegruppe hat im abgelaufenen

Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von leicht unter einer Milliarde Euro

erwirtschaftet. Mit 940 Millionen Euro lag der Umsatz 9,2 Prozent

(währungsbereinigt -7,9 Prozent) unter dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23

in Höhe von 1.036 Milliarden Euro. "Damit haben wir uns unter sehr

herausfordernden Rahmenbedingungen besser geschlagen als das Marktumfeld und

unsere Prognose bestätigt", erklärte Philip Harting, CEO der HARTING

Technologiegruppe bei der Jahrespressekonferenz.



Dank der Internationalisierung der Geschäftsfelder von HARTING konnte das

schwache Inlandsgeschäft etwas ausgeglichen werden. Die Region Americas lag mit

155 Millionen Euro (-3 Prozent) Umsatz fast auf dem Niveau des

Vorjahreszeitraums. Das gleiche gilt für Asien, wo das Unternehmen einen Umsatz

von 240 Millionen Euro (-2 Prozent) erzielte. In der Region EMEA ohne

Deutschland ging der Umsatz um 9 Prozent auf 323 Millionen Euro zurück. In

Deutschland selbst musste ein deutlicher Umsatzrückgang von 20 Prozent auf 222

Millionen Euro verzeichnet werden.





Philip Harting: "Diese Zahlen spiegeln die Schwäche des WirtschaftsstandortsDeutschland wider. Unser Land befindet sich wirtschaftlich in einer sehr ernstenLage und diese ist leider in großen Teilen hausgemacht. Ich nenne beispielhaftdie überbordende Bürokratie, die hohen Energiepreise und die fehlenden, stabilenRahmenbedingungen für Investitionen. Wenn der deutsche Wirtschaftsmotorstottert, wirkt sich das auch auf die europäische Wirtschaft aus. Wir hoffen,dass die neue Bundesregierung diese schwierigen Rahmenbedingungen für dieWirtschaft und insbesondere den Mittelstand adressiert und entschlossengegensteuert."Internationalisierung als Grundlage für weiteres Wachstum schreitet voran"Das Investitionsvolumen bei HARTING in neue Produkte und Technologien,Automatisierung und Kapazitätsausbau sowie die Digitalisierung liegt mit 69Millionen Euro noch über dem Vorjahreswert", erklärte Philip Harting. "Damittreiben wir auch unsere Internationalisierung konsequent voran, die notwendigund der Schlüssel ist für weiteres Wachstum auf dem Weg zum Global Player fürSteckverbinder-Kabellösungen. Ganz nach dem Motto: In the region for the region.Denn Deutschland allein bietet keine Wachstumsmöglichkeiten."Zu den größeren Investitionen zählen Werkserweiterungen in Polen,Kapazitätserweiterungen in Mexiko und USA sowie die Eröffnung eines neuen R&DOffices in Hanoi/Vietnam in Ergänzung zur im Sommer 2023 aufgenommenenProduktion in Vietnam. "In den USA nutzen wir die positiven Wachstumsimpulse