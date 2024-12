Neue Allzeithochs voraus? Walmart-Rivale Costco übertrifft Erwartungen!

Hinter den zwei US-Einzelhandelsriesen Costco und Walmart sowie dem E-Commerce-Giganten Amazon liegt eines der erfolgreichsten Börsenjahre überhaupt. Während sich die Anteile von Costco gegenüber um rund 50 Prozent verteuerten, blickt Walmart auf ein Plus von 80 Prozent zurück. Amazon konnte sich mit Kursgewinnen von 50 Prozent ebenfalls um die Hälfte verteuern.

Hohe Bewertung als Herausforderung für die Zahlen

Nicht nur der Aktienkurs von Costco ist daher vor den am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen in Richtung eines neuen Allzeithochs geklettert, sondern auch die Bewertung. Günstig war die Aktie aufgrund des robusten Geschäftsmodells ohnehin nie, inzwischen liegen aber viele Bewertungskennziffern, um 40 bis 50 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Daher war der Einzelhändler gefordert, ein möglichst starkes Quartalsergebnis sowie eine zufriedenstellende Guidance für das Weihnachtsgeschäft zu liefern. Das ist durchaus gelungen!

Wachstum erneut höher als bei der Konkurrenz

Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,5 Prozent auf 62,15 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen Experten um 150 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Die flächenbereinigten Umsätze kletterten insgesamt um 7,1 Prozent. Vergleichsweise schwach präsentierte sich mit einem Plus von 6,7 Prozent das Kanada-Geschäft, während sich Costco in den USA um 7,2 Prozent steigern konnte. Weiter überdurchschnittlich stark wuchs der Online-Handel mit einem Zuwachs von 13,2 Prozent.

Überproportionaler Gewinnanstieg

Beim bereinigten Gewinn präsentierte Costco 3,82 US-Dollar je Anteilsschein und damit ein Ergebnis um 3 Cent über den Erwartungen sowie um 24 Cent über dem Vorjahresergebnis. Insgesamt erzielte der Konzern einen Nettoertrag in Höhe von rund 1,8 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Stand vor 12 Monaten ein Plus von 13,2 Prozent bedeutet.

Ein nicht unwesentlicher Teil davon ist auf die Anhebung der Mitgliedergebühr zurückzuführen, die um 7,8 Prozent angehoben wurde und so 1,17 Milliarden US-Dollar zum operativen Ergebnis beisteuerten – wer bei Costco einkaufen möchte, muss über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft verfügen, für die es verschiedene Stufen gibt. Ein ähnliches Geschäftsmodell betreibt Rivale Walmart mit Sam's Club.

Aktie nachbörslich orientierungslos

So richtig wussten Anleger in der US-Nachbörse nicht, wie sie die Zahlen einordnen sollen. in einer ersten Reaktion legten die Anteile um rund 1,5 Prozent zu, womit sie sich auf 1.008 US-Dollar und damit ein neues Allzeithoch verteuerten. Diese Kursgewinne konnte Costco jedoch nicht halten. Nach knapp 700.000 gehandelten Stücken (Stand: 23:15 Uhr) wechselten die Anteile das Vorzeichen.

Allzu große Sorgen brauchen sich in der Aktie investierte Anleger kurz- und mittelfristig nicht zu machen, zumindest aus technischer Perspektive. Costco ist bei der Ausbruchsmarke von 900 US-Dollar gut abgesichert. Bereits bei 923 US-Dollar verläuft außerdem die 50-Tage-Linie.

Fazit: Costco hat sein Bewertungspotenzial vollständig ausgereizt

Das Problem einer kaum mehr zu vertretenden Bewertung lösen die am Donnerstagabend präsentierten Zahlen jedoch nicht. Zwar wächst Costco weiterhin stark, woher allerdings die Beschleunigung kommen soll, um die völlig aus dem Ruder gelaufenen Vielfachen zu rechtfertigen, ist unklar.

Damit sind zwei Szenarien für die weitere Entwicklung des Aktienkurses wahrscheinlich. Entweder kommt es zur längst überfälligen, scharfen Korrektur, um die Bewertung zu komprimieren oder aber Costco wird sich über viele Monate hinweg kaum vom Fleck bewegen, damit die Aktie in ihre hohe Bewertung hineinwachsen kann.

In beiden Fällen dürfte es für Anleger in der Zwischenzeit attraktivere Investments geben. Gewinnmitnahmen und (Teil-)Verkäufe sind hier das Gebot der Stunde.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion