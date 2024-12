Das Ende von TikTok? US-Regierung setzt ByteDance eine letzte Frist!

In einem erneuten Kapitel des politischen Tauziehens um TikTok hat das US-Justizministerium am Mittwochabend ein Berufungsgericht aufgefordert, den Notfallantrag von TikTok und dessen chinesischer Muttergesellschaft ByteDance abzulehnen. Dieser Antrag zielt darauf ab, ein Gesetz vorübergehend zu blockieren, das ByteDance zur Veräußerung der beliebten Kurzvideo-App bis zum 19. Januar zwingt, um ein Verbot zu vermeiden.

ByteDance und TikTok hatten diesen Notfallantrag Anfang der Woche beim U.S. Court of Appeals für den Bezirk von Columbia eingereicht und gleichzeitig eine Prüfung durch den Obersten Gerichtshof beantragt. In ihrer Begründung warnten sie davor, dass ohne gerichtliche Intervention TikTok — eine der populärsten Kommunikationsplattformen in den USA mit über 170 Millionen monatlichen Nutzern — abgeschaltet werden könnte.