Deutsche Bank macht Ex-Commerzbanker zum Risikovorstand

MOBY schrieb heute 07:05

Die Werte steigen saisonal bedingt. Im Frühjahr werden die Leute eingestellt und zum Herbst wieder entlassen (Baustellen etc.). Zitat aus https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_455_421.html: Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:

Oktober 2024 (real, vorläufig):

-1,5 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

+5,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



September 2024 (real, revidiert):

+7,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

+4,2 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Weit und breit keine Krise zu sehen. Die Jugendarbeitslosigkeit als Beispiel beträgt gerade mal knapp 6%. Würde es der Wirtschaft schlecht gehen wäre die so hoch wie in Spanien mit über 25%